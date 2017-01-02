Во время крещенских купаний в Поморье у купелей будут работать медики и пункты обогрева

Архангельская область начала готовиться к крещенским купаниям. По региону организовано 36 иорданей. Настало время позаботиться о безопасности.

Для обеспечения общественного порядка будет привлечено около 1000 сотрудников УМВД по Архангельской области. Местным властям направлены рекомендации по обустройству мест купания, в том числе по установке пунктов обогрева и обеспечению дежурства медиков.

Медики и санитарные врачи также обращают внимание на необходимость тщательно оценить возможные риски для своего здоровья и ответственно подойти к принятию решения об участии в купании.

Кроме того, участникам рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков, проводить обряд только в оборудованных местах и корректно реагировать на просьбы и пожелания спасателей и сотрудников УМВД, сообщает пресс-службы регионального правительства.