Год 100-летия. Первый номер "Правды Севера" вышел в юбилейном году

Сегодня вышел первый номер газеты "Правда Севера" в 2017 году. В этом году газете исполнится 100 лет.

Пять лет назад Игорь Орлов занял пост губернатора Архангельской области. Обо всём хорошем и плохом, что случилось за прошедшую пятилетку читайте в обширном и откровенном интервью, которое Игорь Орлов дал петербургскому тележурналисту Виталию Лукашову, снимавшему фильм о жизни Архангельской области.

То, о чём говорили в последние несколько лет, произошло. Архангельское областное Собрание депутатов со следующего созыва будет работать в «усечённом» составе: 47 депутатов вместо 62. Какие плюсы жители области извлекут из такого сокращения? И есть ли минусы? Об этом читайте в корреспонденции «Депутатов становится меньше. И избирателей тоже».

«Землю – крестьянам!» – этот подзабытый лозунг времён юности советской России в этом году заиграет новым смыслом. В Архангельской области грядёт передел сельхозземель.О том, как он пройдёт, на что можно надеяться и чего опасаться «Правда Севера» рассказывает в вопросах и ответах.

Почему каждый год повторяется одна и та же картина – после праздников город утопает в собственных отходах? Ответ на этот вопрос ищите в корреспонденции «Мусор? Зато новогодний!» А еще корреспондент газеты провел рабочую смену с водителем мусоровоза и посмотрел кто и как прибирает город. Репортаж называется «Посторонись, оранжевые едут!»

«Мой сын «середнячок». Что делать?» Такой вопрос задала, позвонив в редакцию, мама ученика одной престижной архангельской школы. Дело в том, что на родительском собрании классная руководительница сказала, что у неё на всех сил не хватает, а в школе принято решение сосредоточиться на одарённых детях, готовить олимпиадников, тем более что и саму школу, и каждого педагога оценивают прежде всего по ним. На проблему «середнячков» и одаренных детей свой взгляд высказывают родители, педагог и психолог. А еще талантливые архангельские художники Евгений и Татьяна Зимиревы рассказывают, как самые обычные дети и даже их мамы и бабушки становится одаренными художниками. Публикация озаглавлена «Чтобы раскрасить мир, надо правильно смешать краски».

В этом номере «Правда Севера» снова возвращается к судьбе Ильи Ячменёва . В результате несчастного случая молодой парень из Урдомы стал инвалидом. Вот уже восемь лет Илья прикован к больничной койке – не может ни ходить, ни сидеть. Илья мечтал лишь об одном – добиться лечения и полноценной медицинской реабилитации. После публикации «Правды Севера» проверку провела прокуратура Вилегодского района. В итоге перед самым Новым годом в жизни Ильи произошло событие – его перевели в другой интернат. Об изменениях в жизни Ильи Ячменева читайте в корреспонденции «Ведь я живой…».

Взрослые дяди набиваются в «друзья» к девочкам 10–13 лет и требуют присылать им откровенные снимки. Полковник юстиции Владимир Кулаков – первый заместитель руководителя Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО курирует такое важное направление как преступления в отношении несовершеннолетних. О том, что грозит сегодня детям, и о криминальных итогах 2016го он рассказал в интервью «ПС». Называется оно «Угроза из соцсетей».

Под рубрикой «Без политики» «Правда Севера» публикует путевые заметки о том, как уже не очень доступная, но братская Украина праздновала Новый год. Автор также дает практические советы тем, кто обирается туда ехать. Заметки называются «Украина: от Нового года – до вечеров на хуторе».

Открытая в Архангельске масштабная выставка современного искусства «Лики России» не вызвала ажиотажа среди посетителей. Почему? Об этом размышляет З я Кулешова, заведующая отделом современного искусства музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Интервью с ней вы найдете под заголовком «Художник и зритель – почему не встретились?»

В Архангельске с недавних пор появился ещё один театр для детей. Совсем небольшой, даже маленький. Можно сказать, понарошковый. Он так и называется – «Понарошку». Театр семейный – его создала чета профессиональных актёров Мария Корнеичева и Илья Логинов, артистов Архангельского театра кукол. В театре-студии, как его называют сами организаторы, всё как в большом театре: идут спектакли для детей разного возраста, вечера для взрослых. Об особенностях этого семейного театра – в репортаже «Колобок здесь горячий!».

Иван Стегачёв, редактор «Правды Севера» 1963–1977 годов. Его время руководства областной газетой и сейчас называют золотым. Не случайно Сергей Доморощенов, постоянный ведущий рубрики «История «Правды Севера» в одной фотографии», свои заметки об Иване Мартыновиче назвал «Редактор Божьей милостью».

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