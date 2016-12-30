Температура воздуха -7,-12°, при прояснениях -15,-20°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Вода в нескольких крещенских купелях Поморья оказалась непригодной для купания
17 января в Поморье ожидается прохладная облачная погода
Архангелогородец заблокировал соседям путь к выходу из подъезда
В Архангельске сыграли в "Юкигассен" - японскую снежную битву
|
Вторник, 17 января, 08:58
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/17/48586.html
|
17 января в Поморье ожидается прохладная облачная погода
Местами пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений 0-5 м/с.
Температура воздуха -7,-12°, при прояснениях -15,-20°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначениюВчера 14:22
Новым директором «Архавтодора» станет Игорь ПинаевВчера 11:40
Убийственная любовь: северодвинец "заказал" девушку, не отвечающую ему взаимностьюВчера 09:58
Вопрос о слиянии САФУ и СГМУ окончательно закрытПозавчера 12:09
На Красной пристани открылся общественный каток14 января 2017 14:49
Общество
На Крещение в Архангельске и области будет организовано 36 купелейВчера 16:46
В ходе операции "Трезвый водитель" в Архангельске проверили 28 тысяч водителейВчера 16:32
В парке Соломбалы построили ледяную горкуВчера 15:57
В Кенозерском национальном парке прошел мастер-класс актрисы Нины ТумановойВчера 15:44
В Архангельске состоялся приём губернатораВчера 11:48
На Крещение в Архангельске и области будет организовано 36 купелей
В ходе операции "Трезвый водитель" в Архангельске проверили 28 тысяч водителей
В парке Соломбалы построили ледяную горку
В Кенозерском национальном парке прошел мастер-класс актрисы Нины Тумановой
АЦБК начал строительство новой выпарной станции
В 2016 г. «Лесозавод 25» увеличил объем производства древесных гранул на 23%
Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января
Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %
Пятница 13-е. Пять лет без Михальчука. С Игорем Орловым
24 вместо 31. Избирательные округа в Поморье нарежут по-новому
Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?
МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие
Вода в нескольких крещенских купелях Поморья оказалась непригодной для купания
Архангелогородец заблокировал соседям путь к выходу из подъезда
У жителя Северодвинска в сауне украли банковскую карту
В Поморье горели столярный цех и сауна
Застройщик ЖК "Ленинградский" использовал 15 миллионов средств дольщиков не по назначению
В Архангельске сыграли в "Юкигассен" - японскую снежную битву
Новогодний турнир по настольному теннису прошел в Архангельске
В Новодвинске пройдет турнир по боксу памяти Бориса Порядина
Легкоатлеты мз Архангельска стали лучшими на первенстве Северо-Запада
Жителей Архангельска приглашают к участию в конкурсе чтецов
В Архангельске в Татьянин день пройдет концерт "История любви, звучащая в романсах"
В "Малых Карелах" представлена выставка осветительных приборов Русского Севера
Константин Райкин приедет в Архангельск несмотря на травму
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru