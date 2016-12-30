На Крещение в Архангельске и области будет организовано 36 купелей

В ночь на 19 января православные отмечают праздник Крещения Господня. В этом году в Архангельской области будет организовано 36 купелей.

В Архангельске иордать будет расположена в посёлке 26 лесозавода, по улице Сибирская.

Северодвинцам же, чтобы окунуться в крещенскую воду, нужно будет выезжать за пределы города. В этом году иордани не будут организованы.

Для жителей Новодвинска будет организована иордань на озере Смердье.

Ближайшие к областному центру купели будут действовать в поселке Новинки (Лявля) на Северной Двине, деревне Конецдворье (Островное сельское поселение), на территории женской обители подворья Соловецкого монастыря в посёлке 29-го лесозавода, на озере Лахта в Катунино, на пруду у базы отдыха деревни Боры.

По согласованию с настоятелем Спасо-Преображенского мужского монастыря, пройдут крещенские купания на озере Святое (о. Соловецкий).

Ждёт прихожан и Антониево-Сийский монастырь (Холмогорский район) — купания будут организованы на озере Большое Михайловское.

Все иордани в обязательном порядке проверят на соответствие нормам безопасности. Также будет проводиться работа по выявлению несанкционированных купелей, пишет arh112.ru.