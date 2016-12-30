В ходе операции "Трезвый водитель" в Архангельске проверили 28 тысяч водителей

8 января в Поморье завершилась двухнедельная акция "Трезвый водитель". Сотрудники органов внутренних дел проверили более 28 тысяч водителей, задержали 199 пьяных водителей и завели 160 дел об административных правонарушениях.

Госавтоинспекция Архангельской области обращается ко всем жителям региона!

Если вы стали свидетелем того, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите об этом в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по телефонам: 69-08-03, 41-27-44 или воспользуйтесь интернет -ресурсом «Сообщи о пьяном водителе» в социальной сети «В контакте» (https://vk.com/id304197014).

Для этого требуется написать сообщение, в котором необходимо указать марку машины, государственный регистрационный знак, цвет и направление движения объекта. Отправленное сообщение сразу же поступает в дежурную часть, а затем передается нарядам ДПС.

Автомобилистам следует помнить, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае, за нетрезвую езду водитель может быть лишен «прав» на срок от полутора и до двух лет. Также ему грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей. За повторное управление в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ!