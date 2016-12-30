В Кенозерском национальном парке прошел мастер-класс актрисы Нины Тумановой

Визит актрисы Архангельского театра кукол был связан с показом детского спектакля «Русалкин гребень» в поселке Поча и деревне Вершинино.

Это стало возможным благодаря проекту «Творческие каникулы в Кенозерье», реализуемого национальным парком. И если детские спектакли проводятся уже не первый раз, то четырехчасовой тренинг для государственных инспекторов был организован впервые.

Во время мастер-класса государственных инспекторов Плесецкого сектора Кенозерского национального парка учили составлять психологический портрет собеседника. Это им необходимо для выстраивания диалогов с посетителями заповедной территории и местными жителями.

Как рассказал Виктор Федотов, старший государственный инспектор Кенозерского национального парка: «На мастер-классе мы инсценировали различные ситуации взаимодействия с гостями Парка. Это позволило посмотреть на это с двух сторон: и с позиции посетителя, и с позиции инспектора. Формирование таких навыков общения необходимо для работы на территории, ведь государственные инспекторы являются официальными представителями национального парка. И по нам, в том числе, судят о гостеприимстве Кенозерья».

Планируется, что подобные мастер-классы будут проводиться и в дальнейшем, сообщает пресс-служба парка.