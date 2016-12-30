В Архангельске состоялся приём губернатора

Кульминацией официально части приёма стало вручение премий «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики». Из года в год ее получают лучшие из лучших. В этом году были отмечены 17 человек.

Глава региона вручил грамоты, благодарности и подарки лучшим представителям молодёжных общественных объединений Поморья, представителям средств массовой информации и партнёрам молодёжных мероприятий.

Также на приеме были озвучены планы на 2017 год, в котором состоится ряд ключевых мероприятий, одним из которых станет федеральный форум «Арктика. Сделано в России». Это масштабное событие как для молодёжи, так и для всей области.

Кроме этого, мы молодежь Поморья активно готовится к фестивалю молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи, в планах регионального правительства – открытие новых зональных центров патриотического воспитания, поддержка грантами молодёжных проектов.

Завершил праздник большой концерт, сообщает пресс-служба правительства области.