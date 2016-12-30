НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части территории округа снег. Местами метель. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, местами по побережью порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 16 января, 09:50
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/16/48561.html
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16 января в большинстве рйонов Поморья пройдет сильный снег
Облачная погода. В большинстве районов снег, ночью в северных районах сильный снег. Местами слабый гололед, ночью метель. Ветер южный и юго-западный, днем в западной половине области западный и северо-западный 3-8 м/с, ночью на юго-востоке порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°; днем -1,-6°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части территории округа снег. Местами метель. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, местами по побережью порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, днем -2,-7°, - сообщает Северное УГМС.
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