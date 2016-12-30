Это связано с увеличением числа госпитализированных заболевших: со 2 по 8 января 2017 года за помощью врачей обратились 5517 человек с симптомами гриппа и ОРВИ, в том числе — 3440 детей.

И если общий показатель заболеваемости по области ниже эпидемического порога (48,4 на 10 тысяч населения), то в столице Севера он составляет 50,8 на 10 тысяч населения, что выше порога на 9,9 процентов.

По данным лабораторных исследований, за последнюю неделю у больных было выявлено 9 вирусов гриппа.

С связи с введением карантина, рекомендовано ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, отменить кабинетную систему обучения и объединенные уроки в школах.