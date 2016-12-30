Вопрос о слиянии САФУ и СГМУ окончательно закрыт

Об этом на встрече с журналистами рассказала ректор САФУ Елена Кудряшова. Ранее регулярно возникали разговоры о вхождении главного медицинского вуза Северо-Запада в состав арктического университета. Такое допускала и сама Кудряшова.

Досоловно Елена Кудряшова так ответила на вопрос "Двины-Информ" о слиянии вузов: "У нас подписано солгашение о совместной работе. Но речи об объединении не идет".

Стоит отметить, что причиной отказа объединяться с САФУ назвал в свое время возбуждение против себя уголовных дел экс-ректор СГМУ Павел Сидоров. Он отмечал, что был противником этого объединения. Новый ректор СГМУ Любовь Горбатова несколько лет назад также выступила против, отметив, что вуз работает в системе Минздрава РФ.

Несколько лет назад Елена Кудряшова фактически поддерживала слияние вузов. Вот что она говорила в 2012 году: "Все классические университеты мира имеют в своей структуре медицинские факультеты или институты, а также университетские клиники. Мы не исключение, и будем идти по этому пути, поскольку в программе развития САФУ одним из направлений является северная полярная медицина".

В СГМУ отношение к слиянию с САФУ всегда было отрицательным.