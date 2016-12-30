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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/15/48558.html

Общество

Вопрос о слиянии САФУ и СГМУ окончательно закрыт

Вопрос о слиянии САФУ и СГМУ окончательно закрыт
Об этом на встрече с журналистами рассказала ректор САФУ Елена Кудряшова. Ранее регулярно возникали разговоры о вхождении главного медицинского вуза Северо-Запада в состав арктического университета. Такое допускала и сама Кудряшова.

Досоловно Елена Кудряшова так ответила на вопрос "Двины-Информ" о слиянии вузов: "У нас подписано солгашение о совместной работе. Но речи об объединении не идет". 

Стоит отметить, что причиной отказа объединяться с САФУ назвал в свое время возбуждение против себя уголовных дел экс-ректор СГМУ Павел Сидоров. Он отмечал, что был противником этого объединения. Новый ректор СГМУ Любовь Горбатова несколько лет назад также выступила против, отметив, что вуз работает в системе Минздрава РФ.

Несколько лет назад Елена Кудряшова фактически поддерживала слияние вузов. Вот что она говорила в 2012 году: "Все классические университеты мира имеют в своей структуре медицинские факультеты или институты, а также университетские клиники. Мы не исключение, и будем идти по этому пути, поскольку в программе развития САФУ одним из направлений является северная полярная медицина". 

В СГМУ отношение к слиянию с САФУ всегда было отрицательным. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:09

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Комментарии
АЛТИец, сегодня 12:39

Как это у "челки в очках" облом получился? Хапнуть не сумела? А жаба.... Молодец Паша Сидоров, удар принял, свой МЕД защитил!

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