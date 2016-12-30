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На Крещение в храмы Архангельска воду завозить не будут

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/14/48556.html

Общество

На Крещение в храмы Архангельска воду завозить не будут

На Крещение в храмы Архангельска воду завозить не будут
В церквях областного центра на Крещение будут освящать воду, принесенную прихожанами. В церкви воду завозить не будут.

«Мы должны делать то, к чему призваны: не разливать, а освящать воду, – подчеркнул митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. – Там, где я вырос, всегда старались приносить самую лучшую. После освящения вода наполняется Божественной благодатью, но при этом не перестает быть хлорированной или ржавой».

Владыка обратился к прихожанам с просьбой не брать с собой больших емкостей: «Это неправильно – набирать Крещенскую воду ведрами. Ведь одна ее капля способна освятить любое количество воды. Божественная благодать при разбавлении не уменьшается. Все зависит от того, насколько наше сердце готово взять этот дар».

Также владыка рассказал о том, как будет освящаться вода: «Существует несколько способов освящения, один из них молитвой и благословением. Часто говорят, что если священник не погрузит крест в каждую бутылку с водой, то она не освятится. Это заблуждение. Мы сами придумали ограничивать милость Божию, а благодать пронизывает все».

«Вода будет освящаться 18 и 19 января после Божественной литургии. Это одна и та же Крещенская вода, читаются одни и те же молитвы. Два дня освящается вода для удобства, чтобы не было столпотворения. В храмах Крещенская вода всегда была, есть и будет. Кто не успеет прийти в течение этих дней, пускай приходит потом. Повторюсь, одной капли Крещенской воды достаточно, чтобы освятить любую емкость», – заключил митрополит Даниил.

Напомним, что начало праздника Богоявления восходит к апостольским временам. О нем упоминается в Апостольских постановлениях. От II века сохранилось свидетельство святителя Климента Александрийского о праздновании Крещения Господня и совершаемом пред этим праздником ночном дении, сообшает пресс-служба Архангельской епархии.

Вчера 14:53

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