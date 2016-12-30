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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/14/48554.html

Общество

Британское издание The Telegraph назвало тур по Поморью одним из лучших в мире

Британское издание The Telegraph назвало тур по Поморью одним из лучших в мире
Издание поставило культурно-познавательный тур по Северо-Западу России на седьмое место в ТОП-50 лучших путешествий в 2017 году.

Тур «Архитектура Русского Севера» рассчитан на 13 дней, в течение которых путешественники могут познакомиться с уникальным ансамблем Кижский погост, расположенном на острове в Онежском озере, посетить музей деревянного зодчества Малые Корелы и сам Архангельск.

Стоимость тура вместе с перелётами и питанием составляет 3 285 фунтов стерлингов (около 240 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Вместе с Русским Севером в рейтинг The Telegraph попали испанские Сарагоса и Мадрид, бельгийские Брюгге и Гент, туры по Риму, Мальте, Нидерландам, Скандинавии, Лос-Анджелесу, Сицилии и Японии, сообщает lenta.ru.

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