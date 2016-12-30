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В Архангельской области работает «горячая линия» по фактам продажи запрещенных настоек

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/13/48548.html

Общество

В Архангельской области работает «горячая линия» по фактам продажи запрещенных настоек

В Архангельской области работает «горячая линия» по фактам продажи запрещенных настоек
В Архангельской области приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов.

В региональном Роспотребнадзоре работает «горячая линия» для приема информации от неравнодушных граждан. В настоящее время на «горячую линию» Управления поступило 6 обращений.  В результате проверено 6 объектов, из них в лвух выявлена реализация запрещенной продукции.

Роспотребнадзор просит, что в случае обнаружения в продаже спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюма и стеклоомывателей), сообщить об этом по телефону (8182) 20-05-69 работает «горячая линия» по фактам незаконной продажи спиртосодержащих настоек

Вчера 16:40

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