В Архангельской области работает «горячая линия» по фактам продажи запрещенных настоек

В Архангельской области приостановлена розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов.

В региональном Роспотребнадзоре работает «горячая линия» для приема информации от неравнодушных граждан. В настоящее время на «горячую линию» Управления поступило 6 обращений. В результате проверено 6 объектов, из них в лвух выявлена реализация запрещенной продукции.

Роспотребнадзор просит, что в случае обнаружения в продаже спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюма и стеклоомывателей), сообщить об этом по телефону (8182) 20-05-69 работает «горячая линия» по фактам незаконной продажи спиртосодержащих настоек