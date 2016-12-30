Архангельск простится с погибшим в авиакатастрофе журналистом Дмитрием Рунковым

Дмитрий Рунков родился в Архангельске, с 2009 года работал корреспондентом на телеканале «Поморье». В 2011 году переехал в Санкт-Петербург. В 2015 году журналиста телеканала «Санкт-Петербург» пригласили на работу на Первый канал.
16 января в Москве в телецентре «Останкино» состоится прощание с погибшими в катастрофе журналистами. 17 января в 11:00 в Архангельске, в здании центра «Патриот» пройдёт гражданская панихида, сообщает паблик «Вести Поморья». Похоронят Дмитрия Рункова на Вологодском кладбище.