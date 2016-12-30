Архангельский обзор за неделю: коммунальный ад в дорогих квартирах

Первая неделя нового года, несмотря на морозную погоду, выдалась жаркой на информационные события. Горожане обсуждали отвратительную работу коммунальщиков, миллионные налоги депутата Андрея Палкина и досрочное освобождение Дмитрия Таскаева.

Архангельск – город выносливых

В новогодние каникулы архангелогородцы вспомнили, что у них есть городская власть. Точнее, вспомнили, чтобы лишний раз ее поругать. Причина банальна: отсутствие воды и газа, снежные завалы на улицах и во дворах, холод в квартирах и так далее. Официальный сайт администрации Архангельска «спал» с 31 декабря по 5 января, видимо, празднуя вместе с городским начальством. Попутно освобождали рабочие места уходящие на пенсию заместители Игоря Годзиша – Ирина Орлова, Елена Петухова и Сергей Ковалев. Местные журналисты сделали предположение, что в Архангельск сложилось безвластие. И они по-своему правы.

Когда-то мы усиленно ругали бывшего мэра Виктора Павленко. Ругали за грязь, бесхозность и пышный пиар. Игорь Годзиш пиарится в разы меньше, это хорошо. Говорит, что тем самым экономит городские деньги. В остальном же городское хозяйство лучше работать не стало. Такое чувство, что анекдот про сантехника с коронной фразой: «тут не кран надо менять, а всю систему» никогда не потеряет своей злободневности. Но как поменять эту систему, если она уже заржавела?

Вот взять «Водоканал». Тарифы на воду подняли, концессионера нашли, а вода как исчезала из кранов, так и продолжает исчезать. Некоторые горожане, живущие в центре города, рассказывали «Двине-Информ», что сидели по три-четыре дня без «живительной влаги». И это в разгар сорокоградусных морозов, когда горячий чай и ванна лишними не будут. Иначе как издевательство это не назовешь. Но топ-менеджмент «Водоканала» отдыхал. Вряд ли без воды.

Про неубранные улицы можно промолчать. Байка про Павленко, который говорил: «Я снег не разбрасывал, и убирать не буду» стала байкой про его сменщика. Особенно жалко инвалидов и мамочек с колясками, - Архангельск явно город не для них. Он для сильных и выносливых.

Так что, не ругайте власть. Берите лопаты и убирайте, ставьте водонагреватели и насосы, покупайте бутилированную воду, организуйте ТСЖ, сами делайте капремонт и сами перед собой отчитывайтесь. Тогда возникает вопрос, а нужна ли после этого власть?

Таскаев на свободе

Радостную новость сообщили в начале января бывшему бизнесмену, депутату и чиновнику Дмитрию Таскаева: он покидает колонию в Матигорах по решению суда. Условно-досрочное освобождение после трех лет отсидки. Впереди новая жизнь и переосмысление старого.

После выхода новости на сайте «Двина-Информ» мнения комментаторов разделились. Одни называли Таскаева взяточником и вором и продолжали кидать в него «гнилые помидоры». Другие жалели, вспоминая его добрым словом. Однозначной реакции досрочное освобождение Таскаева не вызвало. Оно и понятно.

Конечно, если бы в нашей стране сажали всех взяточников и коррупционеров, то народ был бы доволен. Правосудие должно карать не только «избранных». А Таскаев, хоть и замарался со своей взяткой, все-таки не был исчадием ада. Многие вспоминают другие, более громкие фамилии людей, которые даже под следствие не попали. И живут припеваючи. Вот что обидно должно быть обществу, а не условное освобождение одного человека. Пусть и осужденного за взятку.

А Дмитрию Таскаеву мы желаем скорейшей реабилитации и возвращения к активной жизни. Мы думаем, что он еще заявит о себе с хорошей стороны.

Деньги Палкина и дорогие квартиры

Информация о недоплаченных налогах избранного депутата Госдумы РФ Андрея Палкина зацепила интернет-пользователей. Шутка ли, ведь речь идет о 100 миллионах. Когда-то за аналогичное в тюрьму сел Михаил Ходорковский. А что с Палкиным?

Как известно, котласский олигарх от строительства был признан самым богатым депутатом новой Госдумы. Количество квартир Андрея Васильевича до сих пор обсуждают СМИ. Правда, мы в свое время уже написали, почему у него столько квадратных метров. Палкин строит доходные дома и имеет в собственности все квартиры. Но в них не живет.

Вот что официально ответил депутат Госдумы по поводу неуплаченных налогов (цитируем Руснорд): «Сам народный избранник объясняет это тем, что поздно принял решение баллотироваться в российский парламент, времени на решение проблем финансового и имущественного характера оставалось крайне мало. Палкин утверждает, что, избравшись в Госдуму, он был вынужден прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя и срочно распродать имущество, ведь заниматься бизнесом российскому парламентарию запрещено законом».

Значит, налоги заплатит, это лишь формальность. Наблюдатели задаются вопросом, а построит ли он теперь в Архангельске доходные дома? Те самые, что на сегодня являются лучшей альтернативой грабительской ипотеке. Сможет ли он, будучи депутатом Госдумы (сам заявил, что бизнесом ему заниматься будет нельзя) выполнить обещания перед избирателями? Или просто «перепишет» свои фирмы на родственников и друзей, а они продолжат его дело? Вопросы остаются.

Тем более, что на прошедшей неделе портал «Мир квартир» сообщил, что цены на первичную недвижимость в Архангельске в 2016 году резко выросли и почти догнали «солнечные» Сочи. Вот тут бы и пригодился опыт Андрея Палкина с доходными домами. Хочется еще застать время, когда жилье в нашем городе будет и комфортным и недорогим. Или это похоже на сказку?

Что не говори, а Архангельск уникальный город: квартиры здесь одни из самых дорогих в России, а коммунальный сервис один из самых отвратительных. Такая вот, выражаясь словами Бориса Ельцина «загогулина, понимаешь, получается».