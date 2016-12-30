17 января по телефону здоровья можно будет узнать как справиться с алкогольной зависимостью

17 января с 14 .00 до 16 .00 на телефоне здоровья 8(81-82)21-30-36 тема «Алкоголизм. Что делать?». На вопросы будет отвечать Легкоступ Анна Владимировна, координатор Архангельского сообщества анонимных алкоголиков.

Сообщество анонимных алкоголиков создано с целью помощи людям, злоупотребляющим спиртными напитками, которые хотят вернуться к нормальной жизни и адаптироваться в обществе. Здесь они могут без стеснения рассказывать о своих бедах – их поймут и не осудят.

Алкогольная зависимость – серьезная болезнь, которая приводит к деградации личности и опасным последствиям для здоровья: анемии, злокачественным новообразованиям, циррозу печени, заболеваниям сердца, подагре, панкреатиту. Алкоголики часто умирают от травм, полученных в состоянии сильного алкогольного опьянения, и отравлений. Коэффициент смертности после отравления алкогольными напитками равен количеству смертей, произошедших в дорожно-транспортных авариях. Как известно, частыми виновниками ДТП также бывают люди в состоянии алкогольного опьянения.