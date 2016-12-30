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Пятница, 13 января, 11:09

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/13/48530.html

Общество

В Архангельске пройдет эко-благотворительная акция «С миру по ёлке!»

В Архангельске пройдет эко-благотворительная акция «С миру по ёлке!»
С 15 по 18 января в Архангельске пройдут акции по сбору новогодних ёлок для их последующей переработки в деревянные изделия.

Часть средств с их продажи отправится на благотворительность. В течение четырёх дней активисты будут собирать на пунктах приема у горожан новогодние ёлки и дарить им вторую жизнь. Организатор акции - Молодежная экологическая организация “Этас”.

Это совершенно новое для Архангельска событие, - сообщает Анастасия Кочнева, Председатель Совета “Этас”, - Мы стремимся к концепции Zero Waste (ноль отходов), и поэтому считаем, что недопустимо отправлять дерево на свалку. Новогодняя ель - тоже ресурс. Основная цель акции экопросветительская, мы хотим обратить внимание горожан на проблему гиперпотребления и научить сокращать отходы.”

Это замечательная возможность начать год с доброго дела, - комментирует Полина Никитина, организатор акции, - Стволы ёлочек отправятся в руки ребятам из архангельского проекта “Деревянный лес”, которые создадут из них различные поделки. Часть средств с их продажи они отправят в благотворительный фонд “Взамен” на помощь одиноким пожилым людям. Еловые ветки согреют и накормят питомцев Центра спасения дикой фауны Архангельской области «Мата-Мата»”

Пункты приёма будут работать по следующим адресам:

15 января с 12.00 до 13.00 - пр. Чумбарова-Лучинского (рядом со входом в ЦУМ)
16 января с 18.00 до 19.00 - Дом Молодежи (ул. Шубина, 9)
17 января с 18.00 до 19.00 - КЦ "Луч" (Первомайская ул., 3)
18 января с 18.00 до 19.00 - КЦ "Космос" (Ленинградский пр., 165, к.2).

На пунктах приёма можно будет не только сдать ёлочку, но и научиться создавать еловые венки и букеты.



Контакты:
Полина Никитина +79815532643

Анастасия Кочнева +79021948363

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