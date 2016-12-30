В Архангельске пройдет эко-благотворительная акция «С миру по ёлке!»

С 15 по 18 января в Архангельске пройдут акции по сбору новогодних ёлок для их последующей переработки в деревянные изделия.

Часть средств с их продажи отправится на благотворительность. В течение четырёх дней активисты будут собирать на пунктах приема у горожан новогодние ёлки и дарить им вторую жизнь. Организатор акции - Молодежная экологическая организация “Этас”.

“ Это совершенно новое для Архангельска событие, - сообщает Анастасия Кочнева, Председатель Совета “Этас”, - Мы стремимся к концепции Zero Waste (ноль отходов), и поэтому считаем, что недопустимо отправлять дерево на свалку. Новогодняя ель - тоже ресурс. Основная цель акции экопросветительская, мы хотим обратить внимание горожан на проблему гиперпотребления и научить сокращать отходы.”

“ Это замечательная возможность начать год с доброго дела, - комментирует Полина Никитина, организатор акции, - Стволы ёлочек отправятся в руки ребятам из архангельского проекта “Деревянный лес”, которые создадут из них различные поделки. Часть средств с их продажи они отправят в благотворительный фонд “Взамен” на помощь одиноким пожилым людям. Еловые ветки согреют и накормят питомцев Центра спасения дикой фауны Архангельской области «Мата-Мата»”

Пункты приёма будут работать по следующим адресам:

15 января с 12.00 до 13.00 - пр. Чумбарова-Лучинского (рядом со входом в ЦУМ)

16 января с 18.00 до 19.00 - Дом Молодежи (ул. Шубина, 9)

17 января с 18.00 до 19.00 - КЦ "Луч" (Первомайская ул., 3)

18 января с 18.00 до 19.00 - КЦ "Космос" (Ленинградский пр., 165, к.2).



На пунктах приёма можно будет не только сдать ёлочку, но и научиться создавать еловые венки и букеты.







Контакты:

Полина Никитина +79815532643