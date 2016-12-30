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Пятница тринадцатое в Поморье обещает быть прохладной и снежной

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Пятница, 13 января, 09:19

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/13/48526.html

Общество

Пятница тринадцатое в Поморье обещает быть прохладной и снежной

Пятница тринадцатое в Поморье обещает быть прохладной и снежной
Фото из архива "Двины-информ"
В пятницу, 13 января в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов снег. Местами метель. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура -8,-13°, при прояснениях до -18°; днем -6,-11°.

НАО

Переменная облачность. Местами небольшой снег, метель. Местами гололед. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура -5,-10°, при прояснениях -12,-17°, - сообщает Северное УГМС.

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