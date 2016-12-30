Жители Архангельской области срубили по закону более 22 тысяч новогодних ёлок

Без нарушения законодательства и ущерба природе северяне заготовили в предновогодний период 22 тысяч 535 ёлок и сосен.

Это на 327 пушистых красавиц меньше в сравнении с декабрем 2015 года.

Для выявления незаконных рубок государственные лесные инспекторы и сотрудники полиции провели более 500 предновогодних рейдов.

Информация о нарушениях и ущербе, причинённом лесному фонду, уточняется. По оперативным данным, выявлено три случая нелегальной заготовки деревьев: два – в Шенкурском лесничестве, один – в Мезенском.

Помимо этого, более десятка незаконно заготовленных новогодних елей обнаружили государственные лесные инспекторы Северодвинского лесничества. Ёлки были срублены на землях Минобороны, материалы по этому случаю направлены в военную прокуратуру, сообщает министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области.



