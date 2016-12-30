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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/12/48521.html

Общество

В этом году на ремонт дорог в столице Поморья будет потрачено более 60 млн рублей

В этом году на ремонт дорог в столице Поморья будет потрачено более 60 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Архангельска
В рамках ремонта внутриквартальных и внутридворовых проездов также будут приводиться в порядок и тротуары.

По информации заместителя директора департамента городского хозяйства администрации Архангельска Никиты Кривонкина, окончательный перечень объектов в ближайшее время будет сформирован по всем восьми округам, чтобы с наступлением летнего периода оперативно начать эти работы.

Основное внимание в этом году будет уделено подъездам к объектам социальной сферы. 

Хорошие перспективы город может получить и в части ремонта асфальтобетонного покрытия дорог в случае планируемого получения финансирования из регионального и федерального бюджета. 

Проектно-сметная документация разработана по ряду участков проспектов Новгородского, Дзержинского, улиц Советской, Урицкого, Суфтина, Гагарина, Воскресенской, Никитова, Комсомольской, Ярославской, Стрелковой, Красных партизан, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

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