В Поморье стартует игра «История родного края»

В целях знакомства молодёжи региона с исторической и краеведческой информацией региональный центр патриотического воспитания проводит областную историко-географическую игру «История родного края». Заявки на участие принимаются до 1 февраля.
Игра проводится совместно с районными советами ветеранов и ориентирована на молодёжь в возрасте 14-18 лет. Команды должны будут найти ответы на 30 вопросов викторины, а затем подготовить презентацию об истории своего муниципального образования.
Результаты будут подведены в сентябре. Самые активные участники будут приглашены в Архангельск на итоговое мероприятие, сообщили в пресс-службе регионального правительства.