В «Онежском Поморье» начинается деятельность по сохранению культурных ценностей Онежского полуострова

В поморских деревнях будет использован уникальный опыт Кенозерского национального парка по созданию музейного фонда.

Кенозерский национальный парк – единственный среди национальных парков России, где для сохранения материальных свидетельств истории и культуры создан музейный фонд, который насчитывает уже свыше 10 тысяч предметов.

Это реликвии, которые отражают жизнь местного населения. 17 комплексов «небес» – потолочных перекрытий деревянных храмов и часовен, расписанных на библейские сюжеты, и коллекция икон, орудия труда и традиционных промыслов, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, одежда и головные уборы, документы и книги, фотографии и картины.

Как рассказала Анна Анциферова, главный хранитель музейного фонда: «Очень важно сейчас сохранить на территории Онежского полуострова то, что является неотъемлемой частью уникальной поморской культуры, предметы, которые не только были здесь созданы, но бытовали в различные исторические эпохи. Люди, предложившие их музейному фонду, могут быть уверены, что мы сбережем для потомков не только сами предметы, но и имена, фамилии владельцев, их семейные истории.Эти реликвии сохранятся как часть нашей истории. Их будут демонстрировать в музеях и экспозициях, рассказывающих об уникальной поморской культуре».

Сотрудники парка планируют проведение этнографических экспедиций уже в этом году.



