Более тысячи молодых северян отправились отдавать долг Родине

По информации военного комиссара Архангельской области Григория Багинского, в октябре-декабре 2016 года на военную службу было призвано около 1500 новобранцев.

По информации военного комиссара Архангельской области Григория Багинского, в октябре-декабре 2016 года на военную службу было призвано около 1500 новобранцев.

Главный итог осеннего призыва – Поморье полностью выполнило задание командования.

При этом лучших результатов в подготовке граждан к военной службе и организованному проведению призыва добились военкоматы Архангельска, Котласа, Коряжмы, а также Котласского, Вельского, Шенкурского и Устьянского районов.

В рамках подготовки призывников по военно-учётным специальностям в 2016 году был отобран 241 человек. Из них 210 получили водительские удостоверения и были направлены в войска.

По итогам отбора кандидатов в военные учебные заведения, на первый курс университетов было зачислено 89 человек. Ещё четыре абитуриента будут осваивать азы средней военно-специальной подготовки. На контрактную службу в прошлом году поступило 704 солдата, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.