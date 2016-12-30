В Архангельске стартует всероссийская школьная олимпиада Фото пресс-службы регионального правительства Олимпиада школьников проводится по 24 предметам учебной программы. Это одно из самых массовых состязаний лучших умниц и умников страны. По данным Министерства образования и науки РФ в этом движении участвуют более шести миллионов школьников. Многоступенчатый отбор позволяет определить самых талантливых ребят: сначала проводятся школьный и муниципальный этапы, затем региональный тур и, наконец, общероссийский финал. В течение месяца юные северяне будут демонстрировать не только знания, но и практические навыки. В программе предметной олимпиады заявлены соревнования по ОБЖ, физкультуре и технологии. Впервые в расписании турнира появилась олимпиада по физике имени Джеймса Максвелла для учеников 7-8 классов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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