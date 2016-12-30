В Архангельске стартует всероссийская школьная олимпиада

Многоступенчатый отбор позволяет определить самых талантливых ребят: сначала проводятся школьный и муниципальный этапы, затем региональный тур и, наконец, общероссийский финал.
В течение месяца юные северяне будут демонстрировать не только знания, но и практические навыки. В программе предметной олимпиады заявлены соревнования по ОБЖ, физкультуре и технологии. Впервые в расписании турнира появилась олимпиада по физике имени Джеймса Максвелла для учеников 7-8 классов, сообщает пресс-служба регионального правительства.