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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/12/48505.html

Общество

В Архангельске Рождественский спектакль закончился мыльным шоу

В Архангельске Рождественский спектакль закончился мыльным шоу
Фото пресс-службы Архангельской и Холмогорской епархии
Рождественский спектакль объединил воспитанников и педагогов воскресной школы архангельского храма св. Ксении Петербургской. В театрализованной миниатюре о Событии, произошедшем в Вифлеемской пещере, нашлась роль настоятелю церкви протоиерею Олегу Шевчуку.

«Нескончаемый шквал аплодисментов обрушился на выступающих в завершении представления, после чего Дедушка Мороз со Снегурочкой увлекли всех в хоровод веселых игр и конкурсов, — сообщается на странице храма в соцсети ВКонтакте. — Подарком было незабываемое мыльное шоу, в котором почти каждый малыш смог прикоснуться к мыльному чуду. Довольны остались все!»

Отметим, что в святочные дни прихожане храма блаженной Ксении, как и многие другие люди, поучаствовали в возрождении народной традиции колядования. «Что такое радость для пожилого одинокого человека? Как выглядят улыбки людей? Для чего нужна дружная община? Возможно, всё это смогла увидеть и почувствовать маленькая группа людей, которых объединил Христос. Ведь именно ради Него они собрались вместе и в эти светлые дни шли славить родившегося Младенца Иисуса, неся в сердца ближних частичку любви. Очень отрадно и трогательно видеть слезы радости милых бабушек, тех добрых старушек, которые в силу своей немощи уже не могут посетить храм. Наверно, для этого Господь и создал Церковь, чтоб напитать каждую клеточку, живущую в ней, своей любовью и благодатью», — сообщили ВКонтакте прихожане маймаксанского храма. Об этом пишет пресс-служба Архангельской епархии.

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