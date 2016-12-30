НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части территории округа снег, метель. Местами гололед. Ветер юго-западный и южный 9-14 м/с, по побережью порывы 15-20 м/с. Температура -2,-7°, при прояснениях -12,-17°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 12 января, 13:04
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Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/12/48502.html
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12 января в Поморье температура воздуха опустится до -8
Облачная с прояснениями погода. Местами снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура -3,-8°, ночью при прояснениях -10,-15°.
НАО
Облачная с прояснениями погода. На большей части территории округа снег, метель. Местами гололед. Ветер юго-западный и южный 9-14 м/с, по побережью порывы 15-20 м/с. Температура -2,-7°, при прояснениях -12,-17°, - сообщает Северное УГМС.
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