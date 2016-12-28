Молодые северодвинцы посетят прием губернатора

Более 60 активных северодвинцев отправятся на губернаторский прием уже в эту пятницу. И 13 число не пугает, а добавляет изюминки, признается молодежь.

В числе приглашенных – руководители и члены общественных объединений, студенческих советов и представители работающей молодежи, а также претенденты на премию «За вклад в реализацию государственной молодежной политики». Именно на приеме и будут названы имена победителей и учреждений – лауреатов. Кроме этого, наиболее отличившимся ребятам будут вручены благодарственные письма от Росмолодежи и правительства Архангельской области.

Губернаторский прием проводится в области седьмой раз. Главная цель праздника – подвести итоги реализации государственной молодёжной политики и патриотического воспитания в 2016 году. Уже по доброй традиции прием глава региона устраивает в развлекательном комплексе М33.