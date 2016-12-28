Форум пройдёт в рамках празднования 80-летия Архангельской области. Среди участников — более ста руководителей строительных компаний, поставщиков материалов, технологий и оборудования, архитектурных, производственных, инвестиционных организаций.
|
Новости дня
Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске
«Водник» узнал свой календарь игр второго этапа
Молодые северодвинцы посетят прием губернатора
Житель Ленского района погасил крупный долг, испугавшись, что у него отберут машину
|
Среда, 11 января, 16:45
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/11/48488.html
|
В марте в Архангельске пройдёт XII Поморский строительный форум
Форум пройдёт в рамках празднования 80-летия Архангельской области. Среди участников — более ста руководителей строительных компаний, поставщиков материалов, технологий и оборудования, архитектурных, производственных, инвестиционных организаций.
Форум пройдёт в рамках празднования 80-летия Архангельской области. Среди участников — более ста руководителей строительных компаний, поставщиков материалов, технологий и оборудования, архитектурных, производственных, инвестиционных организаций.
|
Главное
Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 январяСегодня 15:17
В Северодвинске на ТЭЦ-1 произошел пожарСегодня 12:20
В Архангельске на льду переправы была замечена дикая нерпаСегодня 09:35
Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободеВчера 16:24
В Архангельске с диагнозом ОРВИ и грипп госпитализированы 89 человекВчера 12:52
Общество
Молодые северодвинцы посетят прием губернатораСегодня 15:59
Корабелов Севмаша наградят по приказу главнокомандующего ВМФ РоссииСегодня 15:15
Пожилые люди Поморья, живущие в домах престарелых Поморья, получили подаркиСегодня 15:09
В Соломбале построят ледяную горкуСегодня 14:27
Многодетные семьи в новом году получат новые льготыСегодня 13:38
Опрос
Молодые северодвинцы посетят прием губернатора
Корабелов Севмаша наградят по приказу главнокомандующего ВМФ России
Пожилые люди Поморья, живущие в домах престарелых Поморья, получили подарки
Пенсионеры Поморья начнут получать выплату в 5000 с 13 января
Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %
Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка
«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир
Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии
Прогноз "Двины-Информ" сбылся. Дмитрий Таскаев на свободе
"Серый кардинал" архангельской политики. Сергей Ковалев ушел, чтобы вернуться?
МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие
Житель Ленского района погасил крупный долг, испугавшись, что у него отберут машину
В Поморье охотник спас дачные участки от волка
Прокуратура контролирует качество и объем поставляемого в Поморье угля
В Вельском районе пожар сделал восьмиквартирный дом непригодным для жизни
Екатерина Зубова улучшила свой результат в Ижевске
«Водник» узнал свой календарь игр второго этапа
Архангельские теннисисты добились успехов в межрегиональных турнирах
Испытание «Стартом» перед Хабаровском и Иркутском
Екатерина Зубова вошла в первую двадцатку биатлонисток в Ижевске
В Северодвинске пройдет концерт "Старый Новый год"
Сборная САФУ отправляется на Международный фестиваль команд КВН
Дни якутского кино стартуют в Архангельске
В Архангельске прошел Рождественский концерт
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru
Кто следит за содержанием сайта? В новости двпжы повторен лид, а текст то где? Ха ха за Редыкторы