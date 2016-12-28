Многодетные семьи в новом году получат новые льготы

Вступил в силу закон «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области».

Закон ввёл новые меры социальной поддержки. Раньше при наступлении 18 лет у одного из детей семья лишалась статуса многодетной и всех мер социальной поддержки. Теперь же, если в семье дети продолжают получать образование, то семья может рассчитывать на льготу — оплату 30 процентов стоимости коммунальных услуг. Но при определённых условиях.

Как пояснили в региональном министерстве труда, занятости и социального развития, льгота распространяется только на семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, а ребенок старше 18-ти находится на попечении родителей и учится в образовательной организации до 21 года.

Напомним, сейчас в Поморье проживает 9515 многодетных семей. Больше всего в Архангельске — 2043 семьи, в Северодвинске — 915, в Котласе — 781, - сообщает "Регион 29".