В Новодвинске жителям стали встречаться рыси

На сегодня известно о трёх особях рысей, которых видели люди на территории складов по улице Мельникова, между Домом детского творчества и управлением АЦБК. Первую из них увидели в воскресенье 8 января.

Как объяснили в службе охотнадзора, рысь для человека не представляет опасности, не нападает она и на собак. Питаются эти хищники мелкими животными, например, зайцами. По предположениям специалистов, рысь из-за сильных морозов мигрирует в поисках пищи через наш город с одного лесного участка в другой.

Администрация города предостерегает жителей от желания завладеть или погубить это животное. Рысь занесена в Красную книгу РФ и любое умышленное причинение ей вреда наказуемо уголовным кодексом, - пишет "Правда Севера".



