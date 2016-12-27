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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/10/48470.html

Общество

В Архангельске завершилась регистрация участников олимпиады "Наследники Ломоносова"

В Архангельске завершилась регистрация участников олимпиады "Наследники Ломоносова"
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Завершается регистрация участников региональной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова» - отборочного этапа знаменитой телевикторины.

Заявки на участие в олимпиаде «Наследники Ломоносова» принимаются до 15 января включительно. Регистрация проходит здесь. Заявку на участие в уникальном для Поморья проекте могут подать как сами десятиклассники, так и официальные представители школ, в которых обучаются ребята.

Традиционно после окончания регистрации будет проведён отборочный тур. Уже 18 января ребятам предстоит написать эссе. По результатам творческой работы будет сформирован итоговый список тех, кто выйдет на дорожки олимпиады «Наследники Ломоносова».

Для школьников участие в проекте – это шанс попасть на съёмки телевикторины «Умницы и умники», главным призом которой традиционно является право поступления в МГИМО МИД России без экзаменов, сообщает министерство образования и науки Архангельской области.

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