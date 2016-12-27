На арктических островах будет проведено обследование, уточняющее экологический ущерб

Одновременно этим летом на территории архипелага будет проведено геоэкологическое обследование, уточняющее данные о накопленном экологическом ущербе на островах.

«Очень значимо, что арктическая «уборка» возобновляется после перерыва именно в Год экологии и Год столетия заповедной системы России. Государство тем самым подчёркивает значимость сохранения уникальной экосистемы высокоширотной Арктики», – отметил исполняющий обязанности директора национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

Напомним, что ранее ликвидация экологического ущерба на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, проводилась с 2012 по 2015 годы. За это время с территории «Русской Арктики» было собрано и вывезено 42040,41 тонн разных видов отходов, проведена техническая рекультивация 349 га нарушенных земель.