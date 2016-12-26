Архангелогородцы посоревнуются в разгадывании кроссвордов

Конкурс начнется 29 января в 13.00 в культурном центре «Цигломень».

Разгадывать будут филворды – венгерские кроссворды, где слова надо вычеркивать под прямым углом.

«Отгадывание кроссвордов – любимый вид досуга для многих. – рассказывают организаторы конкурса. - но обычно это делают дома. А мы предлагаем прийти в культурный центр и посоревноваться с другими любителями отгадывать кроссворды».

Правила участия в конкурсе просты: участник должен быть старше 18 лет, регистрация на конкурс осуществляется в группе Вконтакте. Участник, быстрее всех правильно разгадавший конкурсный филворд, становится победителем конкурса и получает приз.