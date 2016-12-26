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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/10/48450.html

Общество

Архангелогородцы посоревнуются в разгадывании кроссвордов

Архангелогородцы посоревнуются в разгадывании кроссвордов
Конкурс начнется 29 января в 13.00 в культурном центре «Цигломень».

Разгадывать будут филворды – венгерские кроссворды, где слова надо вычеркивать под прямым углом. 

«Отгадывание кроссвордов  – любимый  вид досуга для многих. – рассказывают организаторы конкурса. -  но обычно это делают дома. А  мы предлагаем прийти в культурный центр и посоревноваться с другими любителями отгадывать кроссворды». 

Правила участия  в конкурсе просты: участник должен быть старше 18 лет,  регистрация на конкурс осуществляется в группе Вконтакте. Участник, быстрее всех правильно разгадавший конкурсный филворд, становится победителем конкурса и получает приз.  

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