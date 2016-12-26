Догоняем Сочи. Первичная недвижимость в Архангельске сильно подорожала

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подвели итоги прошедшего года на первичном рынке жилья и отметили, что в большинстве крупнейших городов России, как и в 2015 году, новостройки продолжали дешеветь. Вместе с тем в отдельных локациях зафиксирован положительный прирост, достигающий 10−15%.

По данным Mirkvartir.ru, в 2016 году цена квадратного метра увеличилась в 18 из исследуемых 58 городов, уменьшилась – в 40. Безусловным лидером по темпам роста в 2016 году стал Сочи: за прошедший год квадратный метр новостроек здесь подрос на 13,3%, а средняя стоимость квартиры – на 15,2%.

Помимо Сочи выросла цена на «квадраты» в Архангельске (+12,3%) и Кемерове (+11,7%). Неплохой прирост продемонстрировали Казань и Магнитогорск – 8,9% и 7,6% соответственно.

В то же время, по данным риелторских агентств Архангельска, в 2016-м году серьезно упали цены на вторичное жилье. Так, однокомнатная квартира в центре города торгуется уже ниже двух миллионов рублей (в 2014-15 годах она составляла около двух с половиной миллионов).