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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/09/48443.html

Общество

Догоняем Сочи. Первичная недвижимость в Архангельске сильно подорожала

Догоняем Сочи. Первичная недвижимость в Архангельске сильно подорожала
Специалисты федерального портала «Мир квартир» подвели итоги прошедшего года на первичном рынке жилья и отметили, что в большинстве крупнейших городов России, как и в 2015 году, новостройки продолжали дешеветь. Вместе с тем в отдельных локациях зафиксирован положительный прирост, достигающий 10−15%.

По данным Mirkvartir.ru, в 2016 году цена квадратного метра увеличилась в 18 из исследуемых 58 городов, уменьшилась – в 40. Безусловным лидером по темпам роста в 2016 году стал Сочи: за прошедший год квадратный метр новостроек здесь подрос на 13,3%, а средняя стоимость квартиры – на 15,2%.

Помимо Сочи выросла цена на «квадраты» в Архангельске (+12,3%) и Кемерове (+11,7%). Неплохой прирост продемонстрировали Казань и Магнитогорск – 8,9% и 7,6% соответственно.

В то же время, по данным риелторских агентств Архангельска, в 2016-м году серьезно упали цены на вторичное жилье. Так, однокомнатная квартира в центре города торгуется уже ниже двух миллионов рублей (в 2014-15 годах она составляла около двух с половиной миллионов). 

Юрий Севастьянов, Вчера 16:56

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Комментарии
12, вчера 22:53

пора валить

Экс, сегодня 09:42

Фигня! Приятель переезжает в Питер и продал однушку на привозе за 2,5 млн рублей без проблем
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