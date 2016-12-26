В столице Поморья продолжается Марафон добрых дел

Напомним, что в начале декабря детская организация «Юность Архангельска» объявила о старте традиционного Марафона добрых дел.

Его участникам предлагалось посетить детские дома, образовательные учреждения, работающие с людьми с ограниченными возможностями здоровья, преподнести подарки и сувениры, сделанные своими руками, а также выступить с творческими номерами, концертными театрализованными постановками и провести совместные творческие занятия и мастер-классы. Значительная часть акции заключалась в сборе вещей для социально-незащищенных групп населения.

В преддверии Рождества часть собранных подарков и посылок была доставлена в Архангельский центр социальной помощи семье и детям по ул. Пограничная, 10, где находятся около 50 ребят в возрасте от 3-х до 17 лет. Все они оказались там по разным непростым жизненным обстоятельствам.

Собранная помощь - канцелярские принадлежности, настольные игры, книги, игрушки, одежда, сладкие подарки - стали пусть небольшим, но приятным сюрпризом для мальчишек и девчонок, временно оторванных от дома и родных, - сообщает пресс-служба администрации