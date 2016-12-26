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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/09/48435.html

Общество

Более ста тысяч жителей Архангельска приняли участие в новогодних мероприятиях

Более ста тысяч жителей Архангельска приняли участие в новогодних мероприятиях
Об итогах проведения праздничных мероприятий отчиталась на еженедельной планерке и.о. заместителя главы Архангельска по социальным вопросам Ольга Дулепова.

Более 110 тысячи архангелогородцев посетили новогодние мероприятий, которые проходили во всех округах Архангельска.

Более 58 тысяч горожан приняли участие в  уличных гуляниях в новогоднюю ночь. Несмотря на сильные морозы, все запланированные мероприятия состоялись – более 51 тысячи человек, посетили 554 праздника в учреждениях культуры. На более поздний срок перенесена лишь «Снежная битва», – отметила Ольга Дулепова.

Фестиваль «Рождественский Благовест»  из-за понижения температур решено было перенести с уличной площадки в Архангельский городской культурный центр. Несмотря на перенос, концерты фестиваля посетило более 500 человек.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Архангельску Владислава Леонардова все праздничные мероприятия прошли без происшествий. В новогодние дни охрану общественного порядка поддерживали 427 полицейских, им помогали 12 патрулей народных дружин, сотрудники национальной гвардии, сообщает пресс-служба городской администрации.

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