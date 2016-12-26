Новости дня

Более ста тысяч жителей Архангельска приняли участие в новогодних мероприятиях

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %

В Котласе сотрудники Росгвардии задержали пьяного автоугонщика

За новогодние праздники в Архангельске спасли 20 человек

Мобильная версия 16+

Понедельник, 9 января, 14:31

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/09/48432.html

Общество

За новогодние праздники в Архангельске спасли 20 человек

За новогодние праздники в Архангельске спасли 20 человек
С 1 по 7 января 2017 года в Архангельской области произошло 38 пожаров, при которых погибли двое, получили ожоги и отравление дымом пять человек.

Ни одного пожара не было в местах проведения массовых мероприятий (новогодних елок и утренников). Также не зарегистрировано ни одного происшествия, связанного с запусками петард и фейерверков. На специально подготовленных площадках для запусков профессиональной пиротехники дежурили пожарно-спасательные подразделения. 

Упакованный и готовый к выезду по предназначению мобильный пункт обогрева, к счастью, нигде в реальной ситуации не потребовался. 

Довольно сложной в морозные дни была ситуация в коммунальной сфере, когда температура опускалась до минус 40. Главное управление МЧС России по Архангельской области держало и продолжает держать плотный контакт с организациями, которые занимаются подачей тепла, воды, оказывают услуги в сфере ЖКХ. 

Многие жильцы жаловались на похолодание в своих домах. Показателен, например, такой случай. 5 января коммунальщики п. Тегроозеро столкнулись с проблемой: в местной котельной из отопительной системы стала убывать горячая вода. На теплотрассе утечек не обнаружили. Для дополнительной подпитки системы были задействовано две пожарные автоцистерны, которыми подвозили холодную воду. Температура теплоносителя, естественно, снизилась, местные жители стали мерзнуть. 

Коммунальщики провели подомовой обход и провели инструктаж по правилам пользования открытой системой теплоснабжения. Проще говоря, объяснили, что сливать воду из батарей нельзя. А сливалась она неустановленными жильцами тоннами! Кто-то крепко нагадил своим соседям и себе, конечно же. После этого инструктажа ситуация нормализовалась. 

Целыми днями работали аварийные бригады водоканалов, управляющих компаний: местами сильных морозов не выдерживали коммуникации. 

Сотрудники ГИМС, несмотря на морозы, проводили рейды по местам массового лова рыбы и контролировали состояние ледовых переправ. На сегодня из 134 запланированных переправ в области функционируют 112 (85 транспортных, 27 пешеходных). Большинство рыбаков вняли предупреждениям спасателей и здравому смыслу, в морозы на льду встречались единичные фанаты подлёдного лова. 

В ночь с 7 на 8 января спасатели Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного отправились в Виноградовский район эвакуировать охотника. У него в лесной избе в районе озера Большое Летнее обострилось заболевание спины. Мужчина самостоятельно не мог передвигаться, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Сегодня 12:28

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельской области прошел метеоритный дождьСегодня 09:17

В Архангельске открылся "Рождественский благовест"Вчера 14:15

В Архангельске православные северяне встретили Рождество ХристовоПозавчера 12:49

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"Позавчера 12:36
9 комментариев

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждает6 января 2017 13:21
2 комментария

Реклама
Общество

Более ста тысяч жителей Архангельска приняли участие в новогодних мероприятияхСегодня 14:28

Новогоднюю радость подарили детямСегодня 12:22

В Архангельской области прошел метеоритный дождьСегодня 09:17

9 января в Поморье сохранится морозная снежная погодаСегодня 09:11

8 января в Поморье температура днем будет держаться в районе - 20Вчера 09:38

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Закончились новогодние каникулы. Как вы считаете, нужно ли так долго отдыхать?
Результаты
Новости рубрик

Более ста тысяч жителей Архангельска приняли участие в новогодних мероприятиях

Новогоднюю радость подарили детям

В Архангельской области прошел метеоритный дождь

9 января в Поморье сохранится морозная снежная погода

Леспромхозы "Титана" увеличили заготовку сырья на 28,9 %

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

Политики под знаком Петуха

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

Архангельск: отставки и назначения декабря

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

В Котласе сотрудники Росгвардии задержали пьяного автоугонщика

Житель Северодвинска набросился с ножом на подругу

В Архангельске мужчина поджег автомобиль нового избранника своей жены

Житель Шенкурского района погиб во время пожара в собственном доме

Директор "Няндомского ЖКХ" осужден за растрату

"Водник" встретится с нижегородским "Стартом"

Ульяновский хет-трик в противостоянии с «Водником»

В четырёх городах Поморья стартует дивизиональный этап «КЭС-БАСКЕТ»

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждает

Маленькие северодвинцы получат наградные документы за сдачу норм ГТО

В Архангельске прошел Рождественский концерт

В Архангельске открылся "Рождественский благовест"

В Добролюбовке пройдут лекции по историии искусства

"Я тревожно уйду по метели..." В Архангельске сегодня вспоминают Николая Рубцова

Ребята из Архангельской области спели в составе Детского хора России
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru