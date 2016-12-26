За новогодние праздники в Архангельске спасли 20 человек

С 1 по 7 января 2017 года в Архангельской области произошло 38 пожаров, при которых погибли двое, получили ожоги и отравление дымом пять человек.

Ни одного пожара не было в местах проведения массовых мероприятий (новогодних елок и утренников). Также не зарегистрировано ни одного происшествия, связанного с запусками петард и фейерверков. На специально подготовленных площадках для запусков профессиональной пиротехники дежурили пожарно-спасательные подразделения.

Упакованный и готовый к выезду по предназначению мобильный пункт обогрева, к счастью, нигде в реальной ситуации не потребовался.

Довольно сложной в морозные дни была ситуация в коммунальной сфере, когда температура опускалась до минус 40. Главное управление МЧС России по Архангельской области держало и продолжает держать плотный контакт с организациями, которые занимаются подачей тепла, воды, оказывают услуги в сфере ЖКХ.

Многие жильцы жаловались на похолодание в своих домах. Показателен, например, такой случай. 5 января коммунальщики п. Тегроозеро столкнулись с проблемой: в местной котельной из отопительной системы стала убывать горячая вода. На теплотрассе утечек не обнаружили. Для дополнительной подпитки системы были задействовано две пожарные автоцистерны, которыми подвозили холодную воду. Температура теплоносителя, естественно, снизилась, местные жители стали мерзнуть.

Коммунальщики провели подомовой обход и провели инструктаж по правилам пользования открытой системой теплоснабжения. Проще говоря, объяснили, что сливать воду из батарей нельзя. А сливалась она неустановленными жильцами тоннами! Кто-то крепко нагадил своим соседям и себе, конечно же. После этого инструктажа ситуация нормализовалась.

Целыми днями работали аварийные бригады водоканалов, управляющих компаний: местами сильных морозов не выдерживали коммуникации.

Сотрудники ГИМС, несмотря на морозы, проводили рейды по местам массового лова рыбы и контролировали состояние ледовых переправ. На сегодня из 134 запланированных переправ в области функционируют 112 (85 транспортных, 27 пешеходных). Большинство рыбаков вняли предупреждениям спасателей и здравому смыслу, в морозы на льду встречались единичные фанаты подлёдного лова.

В ночь с 7 на 8 января спасатели Архангельской областной службы спасения имени И.А. Поливаного отправились в Виноградовский район эвакуировать охотника. У него в лесной избе в районе озера Большое Летнее обострилось заболевание спины. Мужчина самостоятельно не мог передвигаться, - сообщает пресс-служба регионального УМЧС.