Новогоднюю радость подарили детям Фото пресс-службы Кенозерского национального парка Новогодние подарки получили воспитанники детских садов и участники школьных лесничеств деревень Кенозерского национального парка и близлежащих населенных пунктов национального парка «Онежское Поморье», Архангельская область. Благотворительный проект по сбору средств для приобретения новогодних подарков был организован Кенозерским национальным парком. Как рассказала Александра Яковлева, заместитель директора по развитию Парка: «Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в благотворительном проекте «Друзья Парка – детям Кенозерья». Всего было собрано 73 тысячи рублей, на которые мы купили 118 подарков. Собранные средства позволили приобрести большие подарочные комплекты, в которых мы постарались учесть вкусы детей. Нам важно, чтобы новогодняя сказка и доброе внимание пришли к каждому маленькому жителю заповедных территорий». Нашли ошибку? Выделите текст,

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