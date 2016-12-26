Новогоднюю радость подарили детям

Благотворительный проект по сбору средств для приобретения новогодних подарков был организован Кенозерским национальным парком. Как рассказала Александра Яковлева, заместитель директора по развитию Парка: «Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в благотворительном проекте «Друзья Парка – детям Кенозерья». Всего было собрано 73 тысячи рублей, на которые мы купили 118 подарков. Собранные средства позволили приобрести большие подарочные комплекты, в которых мы постарались учесть вкусы детей. Нам важно, чтобы новогодняя сказка и доброе внимание пришли к каждому маленькому жителю заповедных территорий».