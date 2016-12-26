8 января в Поморье температура днем будет держаться в районе - 20 Облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов снег. Ветер юго-западный и южный 8-13 м/с, в южных районах 4-9 м/с. Температура ночью -17,-22°, при прояснениях -27,-32°, днем -12,-17°, в прибрежных районах до -7°; на юге и юго-востоке области ночью -27,-32°, при прояснениях -37,-42°, днем -15,-20°, местами -25,-30°. НАО Облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель. Ветер юго-западный и южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с; ночью на побережье 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Температура ночью -32,-37°, при прояснениях до -42°; днем -22,-27°, местами -30,-35°; на западном побережье местами ночью -22,-27°, днем -12,-17° Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 09:38