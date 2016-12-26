Новости дня

Ульяновский хет-трик в противостоянии с «Водником»

8 января в Поморье температура днем будет держаться в районе - 20

Жительница Архангельска задержана за хранение наркотиков

В Архангельске православные северяне встретили Рождество Христово

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 8 января, 13:02

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/08/48413.html

Общество

8 января в Поморье температура днем будет держаться в районе - 20

8 января в Поморье температура днем будет держаться в районе - 20
Облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов снег. Ветер юго-западный и южный 8-13 м/с, в южных районах 4-9 м/с. Температура ночью -17,-22°, при прояснениях -27,-32°, днем -12,-17°, в прибрежных районах до -7°; на юге и юго-востоке области ночью -27,-32°, при прояснениях -37,-42°, днем -15,-20°, местами -25,-30°.

НАО

Облачная с прояснениями погода. Местами снег, метель. Ветер юго-западный и южный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с; ночью на побережье 12-17 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Температура ночью -32,-37°, при прояснениях до -42°; днем -22,-27°, местами -30,-35°; на западном побережье местами ночью -22,-27°, днем -12,-17°

Сегодня 09:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Код на картинке:Обновить

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске православные северяне встретили Рождество ХристовоВчера 12:49

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"Вчера 12:36
5 комментариев

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждаетПозавчера 13:21
2 комментария

Морозы бьют рекорды. Сегодня в Поморье похолодает до - 48Позавчера 12:24
3 комментария

Без воды в Архангельске остается 20 домов5 января 2017 15:35
1 комментарий

Реклама
Общество

В Архангельске православные северяне встретили Рождество ХристовоВчера 12:49

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"Вчера 12:36
5 комментариев

7 января в Поморье сохранится морозная погодаВчера 07:41

Митрополит Даниил совершил литургию в Рождественский сочельникПозавчера 12:34

Морозы бьют рекорды. Сегодня в Поморье похолодает до - 48Позавчера 12:24
3 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске православные северяне встретили Рождество Христово

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"

7 января в Поморье сохранится морозная погода

Митрополит Даниил совершил литургию в Рождественский сочельник

Сотрудников ЦБК в Коряжме навестили Дед Мороз и Снегурочка

«Аквилон-Инвест» выдает дольщикам ключи от квартир

Ежемесячная информация ПАО «Архэнергосбыт» для потребителей электрической энергии

В междуречье Северной Двины и Пинеги планируют создать заказник

ЛПК Поморья увеличит поступления в бюджет

МИФическая фигура. Экс-губернатор Поморья Илья Михальчук отмечает 60-летие

Политики под знаком Петуха

Спикеры Поморья-2016. Их слова взрывали общество

Архангельск: отставки и назначения декабря

Игорь Орлов: буду работать до 2020 года

Жительница Архангельска задержана за хранение наркотиков

В Архангельске при пожаре погибли женщины

В Архангельске сегодня утром горел жилой дом

Без воды в Архангельске остается 20 домов

ГИМС контролирует ситуацию с ледовыми переправами

Ульяновский хет-трик в противостоянии с «Водником»

В четырёх городах Поморья стартует дивизиональный этап «КЭС-БАСКЕТ»

Пётр не забивает, Иван не прощает и «Водник» побеждает

Маленькие северодвинцы получат наградные документы за сдачу норм ГТО

В Архангельске "Водник" сыграет с ульяновской "Волгой"

В Добролюбовке пройдут лекции по историии искусства

"Я тревожно уйду по метели..." В Архангельске сегодня вспоминают Николая Рубцова

Ребята из Архангельской области спели в составе Детского хора России

В Марфином доме состоится концерт дуэта "Гармония"

В Архангельском театре драмы начались Новогодние представления
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru