Наш фотокорреспондент запечатлил как это было.
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Суббота, 7 января, 16:32
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/07/48411.html
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В Архангельске православные северяне встретили Рождество Христово
Фото Ивана Малыгина
В ночь на 7 января в Ильинском кафедральном соборе прошла праздничная литургия.
Наш фотокорреспондент запечатлил как это было.
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