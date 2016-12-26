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В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"

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Суббота, 7 января, 16:32

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/07/48409.html

Общество

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"

В Архангельске сотрудники МЧС отпаивали замерзших горожан "пожарным чаем"
Фото с сайта arh112
С утра 6 января бойцы специализированной пожарно-спасательной части имени Петрова поставили на площади Мира палатку с печкой-буржуйкой, раскочегарили полевую кухню – и спустя некоторое время любой желающий мог согреться чашкой чая с печеньем.

Мобильный пункт обогрева – не блажь и не просто пиар-акция «а вот кому чаю с баранками?». В сильные морозы возможна ситуация, когда где-то потребуется экстренная помощь. И ничто не будет так важно, как возможность отогреть замерзшие руки-ноги и удовлетворить потребность организма в тепле и пище. Например, в дорожной пробке на морозе можно истратить весь бензин в ожидании, пока дорога будет свободна. Такое уже случалось на федеральных трассах, в частности, при заносах трассы «Дон», после чего в МЧС России в массовом порядке стали отрабатывать действия в подобных ситуациях.

- Эта полевая кухня находится на балансе нашей части как имущество аэромобильной группировки, - говорит Евгений Стрежнев, боец СПСЧ им. Петрова. По специальности Евгений химик-дозиметрист, но полевую кухню освоил не хуже. – Она быстро и легко заводится. Работает как на солярке, так и на дровах. Кухню прицепляют к любому грузовому автомобилю с фаркопом, в нужное место – как прикажут. Минут 20-30 – и уже будем готовы дать первые литры кипятка.

Пока огнеборцы давали возможность любому горожанину на деле почувствовать тепло «пожарного чая». Сотрудники государственного пожарного надзора раздавали прохожим профилактические памятки.Пожарные и спасатели рекомендуют греться в сильные морозы сладким чаем, заходить в теплые помещения при необходимости, носить теплую просторную обувь и следить за состоянием носов и щек, причем не только своих! Обморозиться в минус 40 очень легко. Заметили белый нос и белые щеки – скажите человеку! Он уже просто не чувствует, что получил первую степень отморожения. А вот с горячительным нужно быть осторожным. Пейте горячий чай на здоровье и пережидайте морозы на позитиве, - советует портал "Безопасность АО".

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Комментарии
дед мороз, сегодня 14:31

Если мерзнут конечности и морда лица питие чая хоть пожарного хоть чая для водолазов никак в таких случаях не поможет,проверено!

феерическая, сегодня 15:43

показуха...
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