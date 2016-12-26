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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/06/48404.html

Общество

Митрополит Даниил совершил литургию в Рождественский сочельник

Митрополит Даниил совершил литургию в Рождественский сочельник
фото Архангельской и Холмогорской епархии
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья.

Архипастырю сослужило духовенство храма. За службой пел мужской квинтет Архиерейского хора под управлением Кирилла Супрутского.

В проповеди владыка пожелал верующим провести предрождественский день в чистоте, приуготовляя сердца к принятию Богомладенца Христа.

Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот день православные христиане особенно готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен особым праздничным настроением. Утром в Сочельник по окончании Литургии в центр храма выносится свеча и духовенство поет перед ней тропарь Рождеству Христову. С этого момента на главном аналое церкви находится икона Рождества Богомладенца

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