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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/06/48402.html
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Морозы бьют рекорды. Сегодня в Поморье похолодает до - 48
По сообщению гидрометцентра Северного УГМС, сегодня в Архангельской области сохранится малооблачная погода.
Преимущественно без осадков, местами туман, изморозь. Ветер северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха -35,-40°; местами ночью до -48°, днем -28,-33°.
В НАО – переменная облачность. Без осадков, местами туман. Ветер переменный 0-5 м/с; на побережье юго-западный и южный 4-9 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха -30,-35°, при прояснениях до -45°; по побережью местами -20,-25°.
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