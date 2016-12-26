Прощание с Людмилой Мухортовой состоится 6-го января на Комсомольской, д. 4, в конференц-зале Первой городской больницы, вход через морг, в 12.30-13.30.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/05/48401.html
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Завтра в Архангельске простятся с Людмилой Мухортовой
Напомним, известный радиожурналист, заслуженный работник культуры РФ Людмила Мухортова скончалась на 68-м году жизни. Ее голос знали и любили целые поколения радиослушателей Архангельской области.
Прощание с Людмилой Мухортовой состоится 6-го января на Комсомольской, д. 4, в конференц-зале Первой городской больницы, вход через морг, в 12.30-13.30.
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