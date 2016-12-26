МЧС и энергетики проверили устойчивость теплоносителей в Приморском районе

В Архангельской области в связи с наступлением морозов ниже -30 градусов была проведена совместная комплексная тренировка МЧС администрации Приморского района и энергетиков по действиям в случае возникновения аварийной ситуации.

Практические действия были отработаны 4 декабря на наземной магистрали диаметром 250 мм в районе развилки автодороги на Новодвинск и Ширшинский, где, согласно вводной учений, была обнаружена течь теплоносителя.





Спасателям предстояло рассчитать неблагоприятные последствия и подготовить все необходимые силы и средства для проведения эвакомероприятий и организации первоочередного обеспечения в режиме реального времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области





— Во время мороза при отключении теплоснабжения здания, будь то каменные или деревянные строения, остывают довольно быстро, – поясняет руководитель тренировки Олег Кошевой. – И спустя 3-4 часа после того, как теплоноситель перестает поступать в систему, наступает чрезвычайная ситуация. Еще некоторое время люди пытаются отогреть жилье при помощи электрообогревателей, но это лишь ненадолго продлевает наступление ЧС. Нужно решать сразу комплекс задач: от проведения аварийно-восстановительных работ до эвакуации и обеспечения всем необходимым жильцов многоквартирных домов.





В ходе тренировки были условно отработаны вопросы устранения течи на теплотрассе, произведены расчеты остывания до критических значений жилых домов, запитанных от данного участка теплотрассы, вопросы подготовки мест и транспорта для эвакуации жильцов и пациентов лечебного учреждения в случае наступления неблагоприятных последствий.