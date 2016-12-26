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Четверг, 5 января, 12:37
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/05/48396.html
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Ядреные морозы оккупировали Архангельскую область
5 января в Архангельской области ожидается переменная облачность.
Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем в южных районах 6-11 м/с. Температура воздуха -32,-37°, местами ночью -39,-44°, днем до -27°, сообщает Севметео.
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