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Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, по побережью порывы 12-16 м/с. Температура воздуха -28,-33°, при прояснениях до -38°; на побережье ночью и днем местами -19,-24°.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/04/48389.html
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4 января температура воздуха в Поморье опустится до -43
Переменная облачность. В южной половине области местами небольшой снег. Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с. Температура воздуха -33,-38°, местами -23,-28°, ночью при прояснениях до -43°.
НАО
Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-9 м/с, по побережью порывы 12-16 м/с. Температура воздуха -28,-33°, при прояснениях до -38°; на побережье ночью и днем местами -19,-24°.
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