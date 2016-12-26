В Архангельске скончалась радиожурналист Людмила Мухортова Стало известно, что на 68-м году жизни скончалась известный радиожурналист Архангельской области, заслуженный работник культуры РФ Людмила Мухортова. Она отдала областному радио более 40 лет. Выпускница факультета журналистики Ленинградского университета, Людмила Мухортова приехала в Архангельск по распределению и прошла путь от рядового корреспондента до главного редактора радио. Как отмечает ГТРК "Поморье", ее коньком были непростые темы: экономика, региональная политика, общество. О сложном она умела рассказать слушателям просто и понятно и никогда не стеснялась высказывать свою авторскую позицию. ИА "Двина-Информ" выражает соболезнования родным и близким покойной. Нашли ошибку? Выделите текст,

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