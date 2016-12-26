В Архангельске скончалась радиожурналист Людмила Мухортова

Выпускница факультета журналистики Ленинградского университета, Людмила Мухортова приехала в Архангельск по распределению и прошла путь от рядового корреспондента до главного редактора радио. Как отмечает ГТРК "Поморье", ее коньком были непростые темы: экономика, региональная политика, общество. О сложном она умела рассказать слушателям просто и понятно и никогда не стеснялась высказывать свою авторскую позицию.
ИА "Двина-Информ" выражает соболезнования родным и близким покойной.
Вот в ком душа пытливая жила! Чей журналистский дух вздымался круто!!! Она была щедра и весела, когда дерзила огненно кому-то. В нечестности её не упрекнёшь, ничуть не изменившейся с годами... Как жаль, что скорбь, как памятную дрожь, не выразить прощальными словами...
с 1993 года знаком - удивительный человек,профессионал!!!
Как жаль, друзья уходят... Мне памятны её неспешный добрый разговор, слова ответственны и прямы. Держала слово, за собой вела, была для комсомола гласом и опорой. Вечная память!