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Вторник, 3 января, 13:36
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/03/48386.html
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На Севере живем! Сегодня в Поморье похолодает до - 40
Как сообщает гидрометцентр Северного УГМС, сегодня в Архангельской области сохранится переменная облачность. В южной половине области пройдет снег. Ветер северо-восточный и северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -18,-23°; в северной половине -26,-31°, при прояснениях -35,-40°.
В НАО также переменная облачность. Местами небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный и восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -35,-40°; на побережье -25,-30°, местами -15,-20°.
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