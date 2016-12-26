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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/03/48386.html

Общество

На Севере живем! Сегодня в Поморье похолодает до - 40

На Севере живем! Сегодня в Поморье похолодает до - 40
Как сообщает гидрометцентр Северного УГМС, сегодня в Архангельской области сохранится переменная облачность. В южной половине области пройдет снег. Ветер северо-восточный и северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -18,-23°; в северной половине -26,-31°, при прояснениях -35,-40°.

 

В НАО также переменная облачность. Местами небольшой снег, метель. Ветер северо-восточный и восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -35,-40°; на побережье -25,-30°, местами -15,-20°.

 

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