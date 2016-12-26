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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/01/02/48382.html

Общество

Архангельский снеговик открыл свою резиденцию

Архангельский снеговик открыл свою резиденцию
Фото Ивана Малыгина
Каждый год для снежного посланника Нового года в центре Архангельска возводится дом изо льда и снега. На строительство зимнего жилища Снеговика в этот раз ушло почти семьсот ледовых блоков. Вес каждого — около центнера.

В ледовом доме «выросло» четыре причудливых дерева: каждое олицетворяет соответствующее время года. В центре дома «пылает» новогодний костёр, резные скамейки изо льда гостеприимно приглашают присесть.

Печка Бабы-Яги, Валенки-Скороходы, Волшебный Мухомор, Сказочный Колодец и другие объекты «Ледяной тропы сказок Архангельского Снеговика» — рукотворные чудеса архангельских скульпторов под руководством Александра Боярскова. Талантливые руки бригады мастеров ледовых дел в составе Михаила Кострова, Виктора Серухина, Александра Сорокина, Сергея Шипицына, Александра Таскаева и Александра Скрипченко создали и фигуру Серого Волка, и ледяную горку, вокруг которых с интересом собираются взрослые и дети.

— Мы постарались вновь создать сказочную атмосферу, подарив и взрослым, и детям капельку чуда и волшебства в эти добрые и светлые праздничные дни. Пусть эти яркие эмоции весь год согревают сердца людей, чтобы каждому хотелось работать, творить, созидать, — отметила директор КЦ «Соломбала-Арт» Марина Малахова.
Каждого, кто придёт к Снеговику в гости, гостеприимный снежный хозяин приглашает на интерактивную экскурсию «Ледяная тропа сказок Архангельского Снеговика». Для того чтобы попасть к новогоднему костру и загадать заветное желание, гости должны преодолеть сказочные препятствия — раскрасить мухомор Бабы-Яги, оседлать Серого Волка, задобрить Чудо-Юдо в колодце, укротить валенки-скороходы.

Резиденция Снеговика до 8 января будет открыта ежедневно с 12 до 18 часов, а с 14 января — по выходным с 12 до 17 часов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

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